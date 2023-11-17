В Африке может начаться еще одна война

Главное: Новая война может начаться в Африке. Между Демократической Республики Конго и Руандой.

Детали: Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди допустил войну с Руандой из-за ее причастности к боевым действиям, которые ведет повстанческое движение М23 на востоке его страны. Слова политика цитирует France24.

Он сказал: «Я не исключаю никакого сценария. Мы много раз просили международное сообщество вмешаться путем введения санкций против Руанды. Если они не будут своевременно введены, мы будем себя защищать, мы будем использовать собственные средства, чтобы себя защитить. Как же мы сможем сделать это иначе, кроме как вооруженным путем?»

Отмечается, что на востоке страны действуют тысячи солдат вооруженных сил Руанды, которые выдают себя за членов движения М23.

Подчеркивается, что реальным лидером движения М23 является президент Руанды Поль Кагаме.

Справка :

Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013-го года после тяжелого военного поражения.

В ноябре 2021-го года повстанцы снова активизировались, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.

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