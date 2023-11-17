Климатолог прогнозирует, что грядущая зима в Украине будет теплой

Главное: Климатолог поведала, какой будет зима в Украине. Ожидается, что теплее нормы.

Детали: Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух поведала, какой будет грядущая зима в нашей стране. Ее слова цитирует издание NV.

Эксперт небесной канцелярии говорит, что средняя температура воздуха будет на два-три градуса превышать климатическую норму 1991-2020-х годов

Было сказано: «Потепление продолжается. В этом году мы видим, что август-октябрь в Украине были аномально теплыми, а температура воздуха во многих регионах была самой высокой за весь период инструментальных наблюдений за погодой».

Эксперт сообщила, что декабрь может быть на два-три градуса теплее, чем в последние десятилетия.

По ее словам, на значительной территории нашей страны может еще преобладать плюсовая температура воздуха.

Впрочем, уточняется, что это вовсе не значит, что мороза не будет вообще, однако периоды с аномально высокой температурой могут быть довольно продолжительными.

Специалист информирует, что в январе и феврале средняя температура также может быть на два градуса выше климатической нормы.

При этом, как прогнозируется, в феврале может преобладать плюсовая температура на значительной территории страны, но будет больше осадков, будет усиливаться скорость ветра.

Украинцам поведали, что сильные морозы зимой маловероятны.

Резюмируется, что зима будет такой как в прошлом году, а возможно и теплее. Заливы арктического воздуха вероятны в течение всего сезона, хотя они будут в основном недолговечными.

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