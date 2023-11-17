Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Климатолог прогнозирует, что грядущая зима в Украине будет теплой

Климатолог прогнозирует, что грядущая зима в Украине будет теплой

Александр Панько
17.11.23 14:04
151
Климатолог прогнозирует, что грядущая зима в Украине будет теплой

Главное: Климатолог поведала, какой будет зима в Украине. Ожидается, что теплее нормы.

Детали: Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух поведала, какой будет грядущая зима в нашей стране. Ее слова цитирует издание NV.

Эксперт небесной канцелярии говорит, что средняя температура воздуха будет на два-три градуса превышать климатическую норму 1991-2020-х годов

Было сказано: «Потепление продолжается. В этом году мы видим, что август-октябрь в Украине были аномально теплыми, а температура воздуха во многих регионах была самой высокой за весь период инструментальных наблюдений за погодой».

Эксперт сообщила, что декабрь может быть на два-три градуса теплее, чем в последние десятилетия.

По ее словам, на значительной территории нашей страны может еще преобладать плюсовая температура воздуха.

Впрочем, уточняется, что это вовсе не значит, что мороза не будет вообще, однако периоды с аномально высокой температурой могут быть довольно продолжительными.

Специалист информирует, что в январе и феврале средняя температура также может быть на два градуса выше климатической нормы.

При этом, как прогнозируется, в феврале может преобладать плюсовая температура на значительной территории страны, но будет больше осадков, будет усиливаться скорость ветра.

Украинцам поведали, что сильные морозы зимой маловероятны.

Резюмируется, что зима будет такой как в прошлом году, а возможно и теплее. Заливы арктического воздуха вероятны в течение всего сезона, хотя они будут в основном недолговечными.

В тему: Стало известно, готова ли украинская энергетика к зиме на фоне войны.

Тэги: общество, синоптик, погода, погодные условия, новости Украины

Комментарии

Статьи

17.11.23 09:31

Не трейдер, а мародер? История компании «DD grain»

Автор: Влад Сушко, для «Фраза»

Дайджест

Ахметов попал в новый скандал с кипрскими офшорами
15.11.23 09:47

Ахметов попал в новый скандал с кипрскими офшорами

Автор: Александр Панько

Все новости
Главное
Популярное
17.11.23 16:36

Европейская страна поможет Украине восстановить детсады и школы

17.11.23 16:22

Американские ученые поведали, как снизить давление всего за неделю

17.11.23 15:55

Минэнерго опровергло информацию о подорожании электричества

17.11.23 15:42

Эксперты рассказали о страшном вреде одиночества

17.11.23 15:24

Названа дата 17-го заседания в формате Рамштайн

17.11.23 14:49

В Днепре женщина с ребенком на руках выбросилась с 12 этажа

17.11.23 14:21

В Африке может начаться еще одна война

17.11.23 13:44

США выделят Украине деньги на энергетику

17.11.23 13:31

Украинцы уже тренируются на F-16 в США, — Пентагон

17.11.23 15:55

Минэнерго опровергло информацию о подорожании электричества

17.11.23 15:24

Названа дата 17-го заседания в формате Рамштайн

17.11.23 13:31

Украинцы уже тренируются на F-16 в США, — Пентагон

17.11.23 10:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 316 760 солдат

17.11.23 09:54

Украинские морпехи подтвердили успехи на левом берегу Днепра на Херсонщине

17.11.23 09:27

Официально объявлена новая дата чемпионского боя между Усиком и Фьюри

16.11.23 16:52

Гепатит А добрался еще до одной области

16.11.23 13:51

Украина наладила серийное производство аналогов иранских «мопедов»

16.11.23 13:24

Стало известно, сколько ракет накопили оккупанты в Крыму для энергетического террора

16.11.23 12:25

Си Цзиньпин пообещал Байдену не нападать на Тайвань в ближайшие годы, — СМИ

13.11.23 12:50

В Минздраве рассказали, сколько штаммов коронавируса фиксируют в Украине и где заболеваемость выше

14.11.23 09:53

Шевченко увидел серьезную опасность для Украины с началом наземной операции в Секторе Газа

11.11.23 18:16

Китай скупает золото: готовится к войне или обвалу валют

14.11.23 16:54

Озвучена новая дата боя Усик — Фьюри

10.11.23 16:54

Александру Усику бросил вызов дерзкий китаец

15.11.23 13:43

В ВСУ анонсируют «крупные успехи» на южном направлении

13.11.23 10:20

Стало известно, умирают ли украинцы от гепатита А

13.11.23 14:41

Илье Киве впаяли 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества

15.11.23 16:54

Кабмин увеличил стоимость «блатных» номеров на авто

13.11.23 09:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 312 550 солдат

Фото и Видео
Волынь уже засыпало снегом
Волынь уже засыпало снегом
Волынь уже засыпало снегом
Волынь уже засыпало снегом
Собака Майи Санду укусила президента Австрии
Собака Майи Санду укусила президента Австрии
В Крыму сообщают о взрывах: оккупанты подняли вертолеты
В Крыму сообщают о взрывах: оккупанты подняли вертолеты
Crispr: одобрен первый в мире препарат для редактирования генов
Crispr: одобрен первый в мире препарат для редактирования генов
Появилось видео, как в Колумбии молодую девушку убила молния
Появилось видео, как в Колумбии молодую девушку убила молния
Появилось видео, как на Эрдогана напала пчела
Появилось видео, как на Эрдогана напала пчела
В Турции поезд метро устроил громкое ДТП
В Турции поезд метро устроил громкое ДТП
Появилось видео эпичного пожара на угольном предприятии в Китае – погибли десятки людей
Появилось видео эпичного пожара на угольном предприятии в Китае – погибли десятки людей
Xiaomi SU7: первый электромобиль известной китайской фирмы начнет продаваться в 2024 году
Xiaomi SU7: первый электромобиль известной китайской фирмы начнет продаваться в 2024 году
Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): порномодель собралась в президенты Украины
Майя Коноваленко (Нэнси Эйс): порномодель собралась в президенты Украины
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.