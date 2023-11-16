Байден назвал Си диктатором. Китай отреагировал

Главное: Джо Байден заявил, что, по его мнению, Си Цзиньпин «диктатор в том смысле, что он один управляет страной». Пекин подверг критике это заявление.

Детали: Президент США Джо Байден сказал на пресс-конференции после четырехчасового американо-китайского саммита, что все еще считает главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Послушайте, он диктатор в том понимании, что он один руководит коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего. Тем не менее, мы добились прогресса», — объяснил американский лидер.

Байден в ходе общения с журналистами сразу после саммита назвал переговоры с Си Цзиньпином «очень конструктивными и продуктивными».

Телеканал напомнил, что в июне этого года Байден уже называл Си диктатором, когда комментировал инцидент с залетевшим на территорию США китайским аэростатом.

В Пекине тогда назвали это заявление абсурдным и безответственным.

Информагентство Bloomberg сообщило, что в Китае возмутились из-за того, что президент США Джо Байден во второй раз назвал Си Цзиньпина диктатором.

Министерство иностранных дел Китая осудило слова Байдена и назвало высказывание американского президента «абсурдным» и «провокацией».

Bloomberg считает, что слова Байдена могут подорвать договоренности, достигнутые на четырехчасовых переговорах с Си Цзиньпином в США.

По словам американской стороны, лидеры договорились о борьбе с распространением химических веществ-прекурсоров фентанила, возобновлении связи между военными на высоком уровне и установлении договоренности, согласно которой один из лидеров может напрямую звонить другому, чтобы решить любые недоразумения.

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