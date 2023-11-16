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Новости > Мудрик и Довбик до сих пор в списке 304 украинских спортсменов-уклонистов

Мудрик и Довбик до сих пор в списке 304 украинских спортсменов-уклонистов

Агата Кловская
15.11.23 21:25
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Мудрик и Довбик до сих пор в списке 304 украинских спортсменов-уклонистов

Главное: Лидеры сборной Украины по футболу Михаил Мудрик и Артем Довбик продолжают находиться в списке уклонистов. Всего в списке невозвращенцев Минспорта уже 304 спортсмена. 

Детали: Лидеры сборной Украины по футболу Михаил Мудрик и Артем Довбик продолжают находиться в списке Минспорта как «нарушившие взятые обязательства по срокам возврата на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия».

Как известно, Мудрик находится на контракте у лондонского «Челси» до 1 января 2027 года, Довбик – у испанской «Жироны» до июня 2028 года. Минспорта, видимо, предполагает, что футболисты обязаны возвращаться в Украину после каждого тура своих чемпионатов.
 
Всего в списке невозвращенцев Минспорта уже 304 спортсмена. В том числе известные футболисты Виктор Цыганков, Анатолий Трубин, Владислав Кулач, Сергей Булеца и многие другие.
 

Тэги: футбол, Владислав Кулач, Артем Довбик, Анатолий Трубин, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Сергей Булеца

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