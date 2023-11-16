Мудрик и Довбик до сих пор в списке 304 украинских спортсменов-уклонистов

Главное: Лидеры сборной Украины по футболу Михаил Мудрик и Артем Довбик продолжают находиться в списке уклонистов. Всего в списке невозвращенцев Минспорта уже 304 спортсмена.

Детали: Лидеры сборной Украины по футболу Михаил Мудрик и Артем Довбик продолжают находиться в списке Минспорта как «нарушившие взятые обязательства по срокам возврата на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия».

Как известно, Мудрик находится на контракте у лондонского «Челси» до 1 января 2027 года, Довбик – у испанской «Жироны» до июня 2028 года. Минспорта, видимо, предполагает, что футболисты обязаны возвращаться в Украину после каждого тура своих чемпионатов.

Всего в списке невозвращенцев Минспорта уже 304 спортсмена. В том числе известные футболисты Виктор Цыганков, Анатолий Трубин, Владислав Кулач, Сергей Булеца и многие другие.