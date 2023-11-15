Союза армян Украины передаст на передовую 100 генераторов

Стартовала реализация решений конференции Штаба Союза армян Украины. Первая партия генераторов для военных ВСУ уже поехала на передовую.

В рамках реализации зимней программы поддержки военных ВСУ, Штаб Союза армян Украины передаст 100 генераторов на передовую. Такое решение было принято на основании заседания Штаба, состоявшегося в Ереване этим летом.

Такая инициатива Штаба Союза армян Украины является результатом совместных усилий для поддержки наших военных в условиях зимних морозов и холодов.

Силами Союза армян Украины и армянских волонтеров с первого дня широкомасштабной войны, нуждающимся передано несколько тысяч тонн гуманитарной помощи, машины, снаряжения и другой необходимой техники.