Главное: Юрий Гаврилечко рассказал о деятельности Али Реза Резазаде — иранского гражданина и мошенника, который уже который год ведет в Украине свои мутные схемы.

Детали: Эксперт аналитического центра «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко предупреждил украинцев о деятельности иранского гражданина Али Реза Резазаде, который, по его словам, использует Украину в своих личных интересах, уходя от ответственности за многочисленные аферы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

По мнению Гаврилечко, с приближением выборов в США, национальная политика Украины стала подвергаться воздействию «приветов из прошлого». В этой связи он обратил внимание на деятельность современного «сына лейтенанта Шмидта» («племянника иранского шаха») Али Реза Резазаде. Гаврилечко отмечает, что Резазаде поселился в Украине в начале 1990-х годов и быстро вошел в круги украинских чиновников. Эксперт также указывает на связи Али Реза Резазаде: «Сначала женился на дочери тогдашнего заместителя министра внутренних дел Алексея Чистякова.Это — один из ближайших соратников Виталия Захарченко, убийцы Майдана и человека Януковича».

Согласно информации Гаврилечко, Резазаде использовал свое бракосочетание с дочерью Чистякова для укрепления своих позиций. «Благодаря этому он многие годы успешно проводит свои схемы, оставаясь в тени», — отмечает аналитик.

Эксперт утверждает, что Али Реза Резазаде обманывал украинских политиков, предлагая свои услуги в налаживании связей и занимаясь фиктивными встречами. Он подчеркивает, что иранец до сих пор продолжает свою деятельность в Украине, несмотря на раскрытие его афер и связей.

Особо Гаврилечко обращает внимание на связи Али Реза Резазаде с бывшим главой Службы безопасности Украины, генералом Василием Грицаком, которые, по мнению эксперта, позволил иранцу получить личную охрану и осуществлять сомнительные сделки.

Эксперт заключает, что уже более чем двадцать лет украинские власти игнорируют деятельность афериста Али Реза Резазаде, который продолжает свои махинации даже в условиях войны. Гаврилечко призывает общество и власти к осознанию рисков и принятию мер для прекращения деятельности Резазаде на украинской земле.