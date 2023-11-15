Бывшая девушка Мэттью Перри допустила причину смерти актера

Главное: Бывшая девушка Мэттью Перри рассказала, что заметила тревожные признаки того, что с Мэтью было не все в порядке за несколько дней до его смерти. Она не верит, что актер утонул в джакузи.

Детали: Кэти Эдвардс, бывшая девушка актера Мэттью Перри, уверена, что он не мог утонуть в джакузи. По ее мнению, у него случился рецидив, о чем она рассказала в интервью The Sun.

Несмотря на то что полиция не нашла в доме звезды «Друзей» никаких наркотиков, женщина утверждает, что артист был параноиком и всегда избавлялся от наркотиков, а при необходимости покупал новые.

«Я не верю, что он просто утонул в своем джакузи. Я знаю Мэттью и знаю, что он бы просто так не утонул. Я думаю, что он мог принимать таблетки в течение недели, предшествовавшей этому. Они сказали, что рецептурных обезболивающих на месте не было, и это меня не удивляет, потому что он не оставлял лекарства валяться. Он был параноиком и выбрасывал их все, поэтому не было никаких доказательств», — сказала она.

Кэти также сообщила, что она заметила тревожные признаки того, что с Мэтью было не все в порядке за несколько дней до его смерти.

Актер, прославившийся ролью Чендлера Бинга в популярном американском комедийном сериале, писал гораздо больше, чем обычно, в социальных сетях, что, по ее словам, было не в его характере. Его последний пост был сделан за пять дней до смерти, где он в джакузи был подписан «Мэтменом». Именно так себя называл актер, когда употреблял наркотики.

«Мэттмен появлялся, когда он был нетрезв и чувствовал себя побежденным. Я была рядом, когда он кайфовал, и говорила ему, что, возможно, стоит прекратить употреблять, он говорил: «Нет, я Мэттмен», — рассказала она.

Также Эдвардс напомнила, что Мэттью Перри купался в бассейне или джакузи, когда был под наркотиками.

«Он имел дело с водой, когда употреблял наркотики. Он всегда хотел быть в бассейне или джакузи», — вспомнила она.

47-летняя Эдвардс встречалась со звездой Друзей в 2006 году, а также работала его ассистентом в 2011 году и оставалась с ним близка.

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