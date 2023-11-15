В Киеве зафиксированы случаи заболевания скарлатиной среди школьников

Главное: В Киеве выявлены двое больных скарлатиной. Случаи не связаны между собой.

Детали: На прошлой неделе в Киеве былы зафиксированы два случая заболевания скарлатиной среди школьников, но они не связаны между собой и характерны для эпидемиологического сезона. Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.

Оба случая зарегистрированы в Дарницком районе столицы.

Больные находятся на домашнем лечении, а классы, где они учатся, переведены на дистанционное обучение.

«Специалисты Центра проводят эпидрасследование случаев: в частности, осмотр круга контактных лиц и информирование учебных заведений относительно необходимых противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

Медики напоминают, что скарлатина — острое антропонозное инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций, которое проявляется интоксикацией, гнойным поражением миндалин ротоглотки и характерной сыпью, чаще всего болеют дети в возрасте 1–9 лет.

Профилактика распространения заболевания заключается в раннем выявлении и изоляции источника инфекции. Пациентам, больным скарлатиной, следует находиться в изоляции до 24 часов после получения первой дозы антибиотика. Если антибиотик не назначался, изоляция должна продолжаться в течение 21 дня, — добавляют в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

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