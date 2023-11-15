Зима приближается: в Украине ухудшается погода

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидается мокрый снег.

Детали: Синоптики предупредили украинцев об изменении погодных условий. Появился прогноз Гидрометцентра.

Так, в пятницу, 16 ноября, пройдут небольшие дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом. Днем на северо-востоке страны умеренные осадки, в западных и юго-западных областях без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, днем на Правобережье местами порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и днем по стране будет плюс 2-7, в южных регионах ночью 4-9 тепла, а днем плюс 7-12. В то же время, в Карпатах ночью пройдет небольшой мокрый снег, а днем будет без осадков. Температура ночью и днем около нуля.

В Киеве пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью и днем будет около 5-7 тепла.

Информируется, что в субботу, 17 ноября, в западных, восточных и северо-восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 7-12 метров в секунду.

Ночью будет от 2 мороза до 3 тепла, днем от 0 до плюс 5, в южной части и на Закарпатье 4-9 тепла. В Карпатах ночью и днем будет 1-6 мороза.

В Киеве будет без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается около нуля, а днем 2-4 тепла.

В тему: Украинцев предупредили о жестких изменениях погодных условиях.