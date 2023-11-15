Возле Авдеевки ВСУ сбили восьмой вражеский Су-25 за месяц

Главное: Украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25. Это уже восьмой уничтоженный российский самолет на Авдеевском направлении с 10 октября.

Детали: Силы обороны Украины сбили очередной российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении во вторник, 14 ноября. Об этом сообщил представитель Таврического направления Александр Штупун, передает «Украинская правда».

По его словам, защитникам удалось уничтожить штурмовик Су-25. Однако оружие, из которого была поражена воздушная цель врага, пока не уточняется.

Штупун отметил, что это уже восьмой уничтоженный российский самолет на Авдеевском направлении с 10 октября. В это время армия РФ начала активные боевые действия и наступление на этом направлении.

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