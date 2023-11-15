Сергей Хаджикурбанов: убийца Политковской помилован за убийство украинцев

Главное: Сергей Хаджикурбанов, осужденный за убийство журналистки Анны Политковской, помилован за участие в войне против Украины.

Детали: Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства российской оппозиционной журналистки Анны Политковской, был помилован за участие в войне против Украины.

Адвокат Сергея Хаджикурбанова рассказал, что бывший оперуполномоченный УБОП Хаджикурбанов сначала заключил контракт как заключенный, потом получил помилование. Сейчас Сергей Хаджикурбанов воюет в Украине как "вольнонаемный военный".

Напомним, журналист "Новой газеты" Политковская была застрелена в лифте своего дома в октябре 2006 года. В своих материалах уделяла особое внимание Чечне. Следствие пришло к выводу, что ее заказала одна из чеченских ОПГ.