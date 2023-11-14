Озвучена новая дата боя Усик — Фьюри

Главное: Стала известна вероятная дата боя Усик — Фьюри. Скоро ожидается анонс.
Детали: Стала известна вероятная дата боя чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 KO) с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).
По информации International Boxing News поединок должен состояться 17 февраля 2024 года. Контракт уже подписан и местом проведения боя станет Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Официальный анонс окончательной даты боя должен быть на этой неделе.
Ранее Александр Усик сделал свой прогноз на бой Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, который также состоится в Эр-Рияде.
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