Озвучена новая дата боя Усик — Фьюри

Главное: Стала известна вероятная дата боя Усик — Фьюри. Скоро ожидается анонс.

Детали: Стала известна вероятная дата боя чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 KO) с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По информации International Boxing News поединок должен состояться 17 февраля 2024 года. Контракт уже подписан и местом проведения боя станет Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Официальный анонс окончательной даты боя должен быть на этой неделе.

Ранее Александр Усик сделал свой прогноз на бой Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, который также состоится в Эр-Рияде.

FURY/USYK SIGNED FOR FEB 17?! @Tyson_Fury and @usykaa are RUMOURED to have SIGNED for the UNDISPUTED Heavyweight title CLASH for February 17 in Riyadh, Saudi Arabia!



Announcement expected this week#FuryUsyk pic.twitter.com/D2KVgsI2zV — International Boxing News (@IntBoxingNews) November 13, 2023

В тему: Усик и Фьюри не встретятся в ринге 23 декабря.