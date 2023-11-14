До конца года Германия отправит в Украину дополнительные системы ПВО IRIS-Т

Главное: Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы IRIS-Т от Германии — очень мощная вещь. Они усилят нашу ПВО.

Детали: Системы IRIS-Т, которые Германия до конца 2023 дополнительно отправит Украине, — очень мощная вещь. Они усилят украинскую противовоздушную оборону этой зимой. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Дополнительные системы IRIS-Т придут. Как сказал немецкий посол, они до конца года будут поставлены. И это достаточно хорошая для нас информация», — сказал Игнат.

Он отметил, что IRIS-Т — новейшие комплексы, которые есть в ВСУ на вооружении, и которые Германия производит для Украины. И, несмотря на то, что эти системы не могут работать против баллистики, они полноценные и очень мощные комплексы.

«То есть два подразделения с радаром, командным пунктом и пусковыми установками, которые идут в составе зенитно-ракетного подразделения. Как говорят на Западе — батарея, а у нас — дивизион. И это собственно такие два подразделения усилят то или иное направление. Это чрезвычайно мощная вещь», — подчеркнул спикер.

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