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Новости > В Германии сомневаются, что смогут изготовить миллион снарядов для Украины

В Германии сомневаются, что смогут изготовить миллион снарядов для Украины

Александр Панько
14.11.23 15:15
138
В Германии сомневаются, что смогут изготовить миллион снарядов для Украины

Главное: Министр обороны Германии Борис Писториус предполагает, что выработать миллион снарядов для Украины не удастся. Но еврокомиссар Тьерри Бретон не разделяет его скепсис.

Детали: Цель Евросоюза по поставкам Украине одного миллиона снарядов не будет достигнута. Однако на встрече министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе будут обсуждаться вопросы увеличения производства. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Можно с уверенностью предположить, что цель в один миллион снарядов не будет достигнута», — заявил чиновник.

Он также выразил сомнение, что миллион снарядов был «когда-то реальным».

По его словам, некоторые эксперты и политики призвали взвесить шансы воплотить такую цель, несмотря на то, что деньги есть, но производство также должно быть достаточным.

«К сожалению, предупредительные голоса были правы», — сказал он, призвав оборонных подрядчиков увеличить объемы производства.

Ответственный за реализацию плана боеприпасов еврокомиссар ЕС Тьерри Бретон прокомментировал заявление Писториуса. Он заявил, что не разделяет пессимизма немецкого чиновника и считает, что цель производства 1 млн снарядов в год «будет достигнута».

«Теперь распоряжения должны отдавать государства-члены, а не Еврокомиссия», — подчеркнул Бретон.

Члены ЕС «должны это сделать, а также проверить, что это производство на их территории направлено в приоритете в Украину», добавил чиновник.

В тему: Стало известно, выполнит ли ЕС план по миллиону снарядов для Украины.

Тэги: Германия, война в Украине, снаряды, Борис Писториус

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