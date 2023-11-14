Кулеба сказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Главное: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в начале следующего года.

Детали: Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в Европейский союз уже в начале 2024 года. Об этом сообщает заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что «переговоры вряд ли начнутся на Рождество», поскольку в Европе принято с 20-го числа праздновать и уходить в отпуск.

«Мы говорим о начале переговоров непосредственно уже в начале следующего года. Но „в начале“ в широком понимании, а не в первый месяц», — рассказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что есть четкое понимание временных рамок, когда для переговоров будет «самый первый случай».

«Намек содержится в решении самой Европейской комиссии, где написано, что до марта Европейская комиссия представит еще один отчет про выполнение Украиной тех пожеланий, которые содержатся в нынешнем отчете. Поэтому это ориентир, но и намек со стороны самой Европейской комиссии», — добавил Кулеба.

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