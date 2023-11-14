Нардеп Александр «Буратино» Дубинский встретит Новый год в СИЗО

Главное: Суд избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому в виде содержания под стражей по крайней мере до 12 января следующего года. Его подозревают в госизмене.

Детали: Народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене, проведет следующие два месяца в СИЗО. Соответствующее решение в ночь на вторник, 14 ноября принял Печерский районный суд Киева. Об этом сам нардеп сообщил в соцсети.

«... поддержку ходатайства обвинения и избрании мне содержания под стражей на 60 суток до 12 января 2024 года. То есть — это Новый год в СИЗО за то, что критиковал власть», — заявил Дубинский.

13 ноября Дубинский получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, у него был позывной «Буратино» и он входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба (ГУР) ВС России. Члены группы должны были расшатывать общественно-политическую ситуацию в Украине и дискредитировать наше государство на международной арене. Утром в понедельник СМИ сообщали об обысках у Дубинского.

В тему: У «слуги народа» Дубинского проводят обыски.