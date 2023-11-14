Уже послезавтра в Киеве повалит снег

Главное: В Киеве холодает. Ожидается мокрый снег.

Детали: Погода в Киеве меняется. Чего ждать от небесной канцелярии в ближайшие дни, поведали в Гидрометцентре.

Ожидается, что мокрый снег в украинской столице пойдет уже в четверг, 16 ноября.

Осадки будут продолжаться 17-18 числа.

Сообщается, что в течение следующих пяти суток Киевская область преимущественно будет находиться в поле пониженного давления, поэтому временами будет дождливо, прогнозируется мокрый снег.

В ближайшие дни похолодает до плюс 7-9, после чего температура воздуха снизится до 4-5 градусов днем и 2 градусов ночью.

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