Уже послезавтра в Киеве повалит снег

Главное: В Киеве холодает. Ожидается мокрый снег.
Детали: Погода в Киеве меняется. Чего ждать от небесной канцелярии в ближайшие дни, поведали в Гидрометцентре.
Ожидается, что мокрый снег в украинской столице пойдет уже в четверг, 16 ноября.
Осадки будут продолжаться 17-18 числа.
Сообщается, что в течение следующих пяти суток Киевская область преимущественно будет находиться в поле пониженного давления, поэтому временами будет дождливо, прогнозируется мокрый снег.
В ближайшие дни похолодает до плюс 7-9, после чего температура воздуха снизится до 4-5 градусов днем и 2 градусов ночью.
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