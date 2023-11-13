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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Крыму пенсионерка подожгла здание военкомата

В Крыму пенсионерка подожгла здание военкомата

Агата Кловская
13.11.23 13:41
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В Крыму пенсионерка подожгла здание военкомата

Главное: В Крыму пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью в дверь так называемого военного комиссариата оккупантов.

Детали: Местная жительница попыталась поджечь здание так называемого военкомата в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел вечером 11 ноября: 62-летняя жительница Севастополя подошла к российскому военкомату на улице Ленина, 41, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в дверь здания. После этого начался пожар.

По информации российских СМИ, возгорание было ликвидировано, а женщину задержали.

Силовики РФ и российские военные официально не сообщали об этом инциденте, отмечает «Крым.Реалии».

В тему: Пенсионерки пытались сжечь военкоматы в российской глубинке.

Тэги: Крым, поджог, военкомат

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