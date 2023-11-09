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Новости > Голливудские актеры прекратили четырехмесячную забастовку

Голливудские актеры прекратили четырехмесячную забастовку

Агата Кловская
09.11.23 14:35
149
Голливудские актеры прекратили четырехмесячную забастовку

Главное: Сегодня голливудские актеры завершили свою забастовку. Споры сценаристов и актеров в 2023 году стали самыми продолжительными в истории Голливуда.

Детали: Голливудские актеры объявили об окончании забастовки, которая продолжалась 118 дней. Об этом сообщается на официальном сайте SAG-AFTRA.

Известно, что забастовка закончилась в 00:01 9 ноября после того, как было одобрено предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP).

Обе стороны провели последние несколько дней, дорабатывая последние нюансы соглашения, которое впервые в истории защитит актеров от искусственного интеллекта и обеспечит беспрецедентное в истории повышение заработной платы.

«В контракте стоимостью более одного миллиарда долларов мы заключили соглашение исключительного масштаба, которое включает увеличение минимальной оплаты, не имеющие аналогов положения, которые оградят участников от угроз, которые несет ИИ, и впервые в истории устанавливаются бонусы за участие в потоковом вещании», — говорится в заявлении профсоюза.

Теперь Голливуд впервые с мая 2023 года сможет выйти на полную производственную мощность.

В тему: Звезды Голливуда вышли на самую большую за 60 лет забастовку.

Тэги: забастовка, Голливуд, актеры

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