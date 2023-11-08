Патрик Демпси - самый сексуальный мужчина 2023

Главное: Актер Патрик Демпси признан самым сексуальным мужчиной 2023. По версии журнала People.
Детали: Самым сексуальным мужчиной 2023 года по версии журнала People стал американский 57-летний актёр Патрик Демпси.
Главное: Актер Патрик Демпси признан самым сексуальным мужчиной 2023. По версии журнала People.
Детали: Самым сексуальным мужчиной 2023 года по версии журнала People стал американский 57-летний актёр Патрик Демпси.
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