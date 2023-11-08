Названо удивительное свойство слив

Главное: Стало известно о пользе слив. Он замедляют процессы старения.

Детали: Выявлено удивительное свойство слив. Они способны замедлить процессы старения.

Об этом поведала известный врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Подчеркивается, что полезными свойствами обладают как свежие, так и сушеные фрукты.

Она сказала: «В сливах присутствуют витамины А и С, кальций, фосфор, пектины, антиоксиданты, бор. Эти компоненты помогают укреплять мышцы и кости, доказано способствуют улучшению памяти и даже замедляют процессы старения».

Сообщается также, что в сливах много клетчатки, что способствует похудению.

Отмечается, что свежие плоды дают ощущение сытости, поддерживают стабильный уровень сахара и помогают держать вес под контролем.

Кроме этого сливы и чернослив эффективны при запорах, а содержащееся в них железо предотвращает анемию.

Впрочем, медик предостерегла от слишком активного поедания слив, что может привести к вздутию живота, диарее и аллергическим реакциям.

Поясняется, что суточной нормой является шесть не очень крупных плодов, при этом не более двух за раз.

Специалист резюмирует, что людям с проблемами с желудком или почками не рекомендуется употреблять больше одной-двух слив в день, так как они содержат оксалаты, повышающие риск образования камней в почках.

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