На Одесщине пьяный байкер по дороге потерял жену

Главное: В Одесской области пьяный мотоциклист потерял пассажирку. Женщина умерла от травм.

Детали: В Одесской области пьяный мотоциклист на ходу потерял пассажирку: от полученных во время падения повреждений женщина умерла. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает одесское издание Думская.

Сообщается, что 55-летний мужчина ехал пьяным за рулем мотоцикла Днепр МТ-10: возвращался из Лиманского домой в село Степное.

Ехал по грунтовой полевой дороге. Вместе с ним в качестве пассажирки ехала 61-летняя жена. В какой-то момент мужчина заметил, что женщины сзади нет. Он вернулся, подобрал жену на дороге и уже мертвой привез в ближайшую больницу.

«Полицейские решают, открывать ли досудебное расследование по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», — говорится в публикации.

В тему: Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил.