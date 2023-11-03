Лоренс Фосетт: умер второй в мире пациент с сердцем генетически модифицированной свиньи

Главное: В США умер Лоренс Фосетт. Это второй в мире пациент, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи.

Детали: В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Лоренс Фосетт прожил почти шесть недель после операции, — собщает пресс-служба медицинского центра Мэрилендского университета

58-летнему Лоренсу Фосетту отказали в трансплантации человеческого сердца, поскольку был риск, что он не выживет из-за хронических заболеваний.

После операции пересаженное сердце работало нормально, Лоренс Фосетт начал проходить курс физиотерапии для восстановления навыков ходьбы.

Однако в конце октября у Лоренса Фосетта началось отторжение сердца — самая серьёзная проблема при трансплантациях органов.