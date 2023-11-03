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Новости > Лоренс Фосетт: умер второй в мире пациент с сердцем генетически модифицированной свиньи

Лоренс Фосетт: умер второй в мире пациент с сердцем генетически модифицированной свиньи

Агата Кловская
03.11.23 20:21
118
Лоренс Фосетт: умер второй в мире пациент с сердцем генетически модифицированной свиньи

Главное: В США умер Лоренс Фосетт. Это второй в мире пациент, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи.

Детали: В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Лоренс Фосетт прожил почти шесть недель после операции, — собщает пресс-служба медицинского центра Мэрилендского университета

58-летнему Лоренсу Фосетту отказали в трансплантации человеческого сердца, поскольку был риск, что он не выживет из-за хронических заболеваний.
 
После операции пересаженное сердце работало нормально, Лоренс Фосетт начал проходить курс физиотерапии для восстановления навыков ходьбы.
 
Однако в конце октября у Лоренса Фосетта началось отторжение сердца — самая серьёзная проблема при трансплантациях органов.

Тэги: Лоренс Фосетт

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