В ГУР объяснили, почему Кремль отложил мобилизацию

Главное: Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, почему Кремль отложил мобилизацию. Нынешняя Россия есть крайне нестабильным образованием с кучей внутренних проблем, отметил он.

Детали: Решение об объявлении официальной мобилизации в России уже лежало на столе в Кремле, но его отложили из-за президентских выборов, которые должны состояться весной 2024 года. Об этом сказал представитель Главного управления Минобороны (ГУР) Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

«Решение о новой волне публичной мобилизации серьезно рассматривалось и буквально лежало на столе военно-политического руководства государства-агрессора. Тем не менее, это решение так и не было воплощено и отложено по разным причинам», — заявил он.

В частности, как отметил Юсов, из-за опасений дестабилизационных и протестных процессов внутри РФ, которая «на самом деле есть крайне нестабильным образованием с кучей внутренних проблем».

«Первая волна этой так называемой частичной мобилизации часть этих проблем очень ярко подсветила. Поэтому такое решение рассматривается, но по состоянию на данный момент оно не принято», — добавил он, отметив, что немалую роль в этом играют мартовские президентские выборы в РФ — фактор, который в Кремле учитывают.

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