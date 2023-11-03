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Новости > ХАМАС насчитал более девяти тысячах убитых в Газе

ХАМАС насчитал более девяти тысячах убитых в Газе

Агата Кловская
03.11.23 13:24
130
ХАМАС насчитал более девяти тысячах убитых в Газе

Главное: Число убитых в секторе Газа превысило 9 тысяч человек. Общее число погибших и раненых в секторе Газа превысило 40 тысяч человек, утверждают в местном министерстве здравоохранения.

Детали: Число погибших в секторе Газа в результате авиаударов Израиля возросло до 9061 человека. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные министерства здравоохранения Газа, которое контролируется движением ХАМАС.

Утверждается, что среди погибших 3760 детей и 2326 женщин. Еще 32 000 человек получили ранения.

«Это значит, что количество погибших возросло более чем на 260 человек с момента последнего обновления информации, предоставленной министерством здравоохранения вчера, когда было упомянуто о 8796 убиенных, 3648 из которых дети», — говорится в сообщении.

В тему: ЦАХАЛ заявил о полном окружении Газы.

Тэги: жертвы, Израиль, Хамас, Сектор газа

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