В ООН призвали дать жителям Сектора Газа 1,2 миллиарда долларов

Главное: В ООН призывают помочь жителям Сектора Газа. Нужно выделить 1,2 миллиарда долларов.

Детали: Появился свежий отчет Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. В нем говорится о том, что в понедельник, 6 ноября, будет отправлен запрос на экстренную помощь 2,3 миллионам жителям Сектора Газа в размере 1,2 миллиардов долларов.

Информируется: «Так как кризис на оккупированной Палестинской территории продолжает обостряться, мы и наши партнеры опубликуем в понедельник обновленный срочный призыв, охватывающий оставшуюся часть года».

Говорится: «Стоимость удовлетворения потребностей 2,7 миллиона человек (всего населения Газы и 500 тысяч человек на оккупированном Западном берегу) оценивается в 1,2 миллиарда долларов».

Подчеркивается: «В пересмотренном срочном призыве особое внимание будет уделено потребностям в продовольствии, воде, медицинском обслуживании, жилье, гигиене и другим неотложным приоритетам в связи с массированными бомбардировками Сектора Газа. Мы настоятельно призываем доноров незамедлительно предоставить ресурсы для реагирования».

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