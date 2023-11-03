Ученые узнали неожиданную причину рака поджелудочной железы

Главное: Названа новая причина рака поджелудочной железы. Это повышенный уровень инсулина в крови.

Детали: Исследователи из университета Британской Колумбии в Канаде заявили, что выявили новую причину рака поджелудочной железы – это повышенный уровень инсулина в крови. Появились данные их отчета.

Ученые хотели обнаружить связь между высокой концентрацией инсулина в крови и протоковой аденокарциномой, являющейся самой распространенной формой рака поджелудочной железы.

Удалось установить, что ацинарные клетки поджелудочной, которые вырабатывают пищеварительные ферменты, могут стать чрезмерно активными вследствие повышенного уровня инсулина.

Говорится, что данный процесс провоцирует воспаление органа и трансформацию ацинарных клеток в предраковые.

Эксперты считают, что высокая концентрация этого гормона может быть фактором развития и других онкологических заболеваний, например, рака груди.

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