США готовят для Украины новый пакет военной помoщи

Главное: США готовят новый пакет помощи Украине. СМИ рассказали, что получат ВСУ.

Детали: Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составит 425 млн долларов. Об этом сообщает Reuters.

«Администрация Байдена планирует в пятницу объявить о пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, включая ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что в пакет помощи не будут входить дополнительные ракеты ATACMS.

В пакет помощи войдут боеприпасы с лазерным наведением для уничтожения российских дронов на сумму около 300 миллионов долларов.

Средства на эти боеприпасы поступают из программы Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), что позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у промышленности, а не из запасов оружия в США.

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