Американский сенатор намекнул, что Украина должна отдать часть территорий России

Главное: Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс резко высказался по вопросу войны в Украине. Говорит, что нашей стране придется отдать часть территорий России.

Детали: Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание Politico.

Политик сказал, что военные цели президента Владимира Зеленского «не соответствуют реальности, и некоторые из его окружения оказывают ему сопротивление».

Он добавил: «Война должна завершиться контролем России над украинской территорией и урегулированием путем переговоров».

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