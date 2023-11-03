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Новости > Американский сенатор намекнул, что Украина должна отдать часть территорий России

Американский сенатор намекнул, что Украина должна отдать часть территорий России

Агата Кловская
03.11.23 12:34
151
Американский сенатор намекнул, что Украина должна отдать часть территорий России

Главное: Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс резко высказался по вопросу войны в Украине. Говорит, что нашей стране придется отдать часть территорий России.

Детали: Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание Politico.

Политик сказал, что военные цели президента Владимира Зеленского «не соответствуют реальности, и некоторые из его окружения оказывают ему сопротивление».

Он добавил: «Война должна завершиться контролем России над украинской территорией и урегулированием путем переговоров».

В тему: Трамп заявил, что дела в Украине «идут плохо».

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Джеймс Дэвид Вэнс

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