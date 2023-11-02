Израиль продолжает убивать мирных жителей Сектора Газа

Главное: В результате бомбардировок Сектора Газа погибли уже 8 805 людей. Ранения получили 22 240 человек.

Детали: Израиль продолжает бомбить Сектор Газа. Число жертв среди минного населения растет.

По данным местного Минздрава, погибли уже 8 805 людей.

Кроме этого ранения получили 22 240 человек.

Уточняется, что среди погибших – 3,6 тысячи детей.

Известно, что за последние дни израильские ВВС три раза наносили удары вблизи медицинских учреждений, что привело к прекращению работы одного из медцентров и разрушениям в двух других.

На данный момент на территории Сектора Газа работают только треть из имеющихся госпиталей, 16 из 35, более пятидесяти из 72 поликлиник также прекратили работать из-за разрушений во время ударов Израиля.

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