Война в Украине: свежая сводка контрнаступления

Главное: В Украине продолжается война. Стало известно, что происходит на фронтах.

Детали: Украина продолжает свое контрнаступление. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на вторник, 31 октября.

За минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Россияне нанесли семь ракетных и 90 авиационных ударов, а также совершили 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Известно, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

Сообщается, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Информируется, что в зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении войска РФ вели штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, успеха не имел. Украинские военные отразили две атаки.

Отмечается, что на Лиманском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

Также на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки, где украинские военные отразили три атаки. ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме этого, в зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении Россия не оставляет попыток окружить Авдеевку, но ВСУ стойко держат оборону. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где отражено более пяти атак.

Говорится, что на Марьинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отразили более 15 атак захватчиков.

Военные поведали, что на Шахтерском и Запорожском направлениях ВСУ отразили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.

Украинцам рассказали, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят россиянам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Добавим, что в зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении украинская армия ведет контрбатарейную борьбу, наносит огневое поражение тылам россиян.

За минувшие сутки авиация Украины нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, еще один – по зенитно-ракетному комплексу. Противовоздушная оборона уничтожила 12 ударных БпЛА, две управляемые авиационные ракеты и шесть разведывательных БпЛА.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть важных целей оккупантов.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 300 810 солдат.