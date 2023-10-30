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Новости > Вспышка гепатита А на Виннитчине переросла в чрезвычайную ситуацию областного масштаба

Вспышка гепатита А на Виннитчине переросла в чрезвычайную ситуацию областного масштаба

Агата Кловская
30.10.23 15:52
171
Вспышка гепатита А на Виннитчине переросла в чрезвычайную ситуацию областного масштаба

Главное: Ситуация с заболеваемостью гепатитом А в Виннице обостряется. Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что речь идет уже о чрезвычайной ситуации областного масштаба и областного уровня.

Детали: Ввиду количества больных, вспышку гепатита А в Виннице можно считать чрезвычайной ситуацией областного масштаба. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

«Однозначно речь идет о вспышке. И мы уже видим, что эта вспышка локализуется не только в самом городе Винница, но точно также за счет контактов распространяется на ближайшие населенные пункты», — сказал он.

Кузин отметил, что сегодня запланировано заседание ТЭБ и ЧС на уровне области по этому вопросу.

По его словам, скорее всего, учитывая количество пострадавших, речь идет уже о чрезвычайной ситуации областного масштаба и областного уровня.

Главный санитарный врач отметил, что эпидемическая статистика в целом демонстрирует, что источник инфицирования продолжает существовать.

«То, что мы сейчас видим — это пищевые продукты, также вполне возможно, что и питьевая вода могут быть причинами. Поэтому сейчас основной фокус врачей-эпидемиологов состоит в том, чтобы дообследовать работников именно эпидемически опасных сфер. И среди них найти потенциально человека, который переболел или продолжает болеть вирусным гепатитом А», — сказал он.

Кузин добавил, что только на выходных было протестировано более 100 человек, и эта работа продолжается.

В тему: В Минздраве рассказали, чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы.

Тэги: общество, здоровье, Винницкая область, гепатит А, новости Украины

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