Американские эксперты дали исчерпывающий ответ на очень пикантный вопрос

Главное: Американские специалисты назвали идеальную длину мужского полового члена. Оказывается, это пятнадцать сантиметров.

Детали: Американские эксперты выяснили идеальную длину мужского полового члена, которая требуется, чтобы удовлетворить женщину. Их слова цитирует издание Men's Health.

Так, уролог Джошуа Гонсалес говорит, что это пятнадцать сантиметров.

По его словам, такой размер дает максимальную свободу в выборе позиций.

Специалист уверят: «Этого более чем достаточно, чтобы осчастливить потенциальных партнерш».

Уточняется, что расхождения в большую или меньшую сторону не отразятся на качестве сексуальной жизни.

В свою очередь, сексопатолог Лори Миц поведала, что размер чаще волнует самих мужчин, а не их партнерш: «Суть в том, что независимо от размера пениса, найдется женщина, которой будет все равно или она будет довольна тем, что есть».

Она сказала, что, проводя исследования для своей книги, выяснила, что большинство женщин больше всего ценят в сексуальных партнерах умение быть заботливым, чутким, а также знание женской анатомии.

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