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Новости > В Telegram появилось несколько интересных нововведений

В Telegram появилось несколько интересных нововведений

Александр Панько
30.10.23 15:37
140
В Telegram появилось несколько интересных нововведений

Главное: В Telegram произошли изменения. Стало известно о новых возможностях.

Детали: У пользователей Telegram появились новые возможности. О них поведали в руководстве мессенджера.

Отмечается, что теперь можно цитировать части сообщений в ответах, отправлять ответы в другие чаты, оформлять любой текст как цитату, настраивать вид ссылок в сообщениях, выбирать цвет своего имени в группах.

Поясняется, что возможность отправлять ответы в другие чаты введена на случай, если человек хочет ответить кому-то лично или перенести обсуждение в другую группу или канал. При нажатии на цитируемый текст исходное сообщение откроется в том чате, в котором оно было опубликовано, если у пользователя есть к нему доступ. Чтобы отправить ответ на сообщение в другой чат, надо нажать на панель над полем для ввода текста, выбрать в меню опцию «Ответить в другом чате» и найти нужный чат.

Информируется, что кроме прямого цитирования других пользователей, теперь можно оформить любой текст в виде цитаты. Кроме этого можно добавить в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов.

Сообщается, что предпросмотр ссылки отныне можно располагать над или под текстом сообщения, менять размер фотографии в нем, а также выбирать ссылку для предпросмотра, если в сообщении их несколько.

Пользователям поведали, что появилось контекстное меню для управления новыми функциями мессенджера, оно доступно во время ответа на сообщение, его пересылки или добавления ссылки.

В то же время, premium-пользователи могут выбрать себе персональный цвет или комбинацию из нескольких цветов для своего имени, сообщений и ссылок.

Эти настройки также доступны каналам, которые достигли уровня пять или выше, собрав достаточное количество голосов от подписчиков.

Резюмируется, что видеоистории теперь можно перематывать вперед или назад: для этого следует зажать экран пальцем, а потом провести вправо или влево. В историях также появилась вспышка для селфи-камеры с гибкими настройками яркости и цвета.

В тему: В Telegram появилось кое-что важное.

Тэги: мир, Интернет, технологии, мессенджер, Telegram

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