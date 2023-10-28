Ремонт компьютеров от Remont 24: мошенники разводят украинцев на деньги

Главное: Мошенники из конторы «Remont 24 (код 3381804936)» предлагают ремонт компьютеров в Киеве, Львове и других городах Украины. Аферисты разводят на большие деньги доверичвых украинцев и исчезают. Будьте бдительны.

Детали: В Киеве и других городах Украины орудуют мошенники и аферисты из конторы «Remont 24 (код 3381804936)», которые якобы осуществляют ремонт компьютерной техники. Они «развели» уже не одного украинца.

Часто на их удочку попадаются рядовые пенсионеры, которые отдают последние деньги за некачественный ремонт конмпьютеров и установку (на словах, а не на деле) различных программ, в том числе антивирусников.

Мошенники из «Remont 24 (код 3381804936)» берут с попавшихся им простаков неадекватно огромные суммы.

Представляются, как Игорь, Богдан, Николай. Но имена, скорее всего, выдуманы.

Контактные телефоны мошенников «Remont 24 (код 3381804936)» в Киеве (к сожалению, они их регулярно меняют):

066 090 05 62,

097 768 00 62,

098 021 00 69,

098 021 00 67,

095 090 02 28.

Львов: 3381804936, 38068 048 96 56.

Контора аферистов «Remont 24 (код 3381804936)» фигурирует на гугл-карте. Все негативные отзывы о себе мошенники удаляют. На фото — вместо офиса просто дом. Сайта у конторы тоже нет.

Вот лишь некоторые отзывы о «работе» аферистов:



Дина: «REMONT 24, ЕДРПОУ 3381804936 — это мошенники! Называют адрес г. Киев, Гончара 52, офис 1а. Мастер приехал быстро. Взял ноутбук на ремонт с предоплатой 300,00 грн, составили акт с телефоном колцентра. Ни имени, ни фамилии мастер не оставил. Через пару дней после диагностики мастер назвал сумму за ремонт и пропал на две недели. Поняли, что мошенники, нашли негативные отзывы об этой конторе. По телефону отвечают разные люди постоянно переключая друг на друга, добиться ничего нельзя. Повезло. Ноутбук привезли, но весь экран в разводах, просили оплату 2000,00 грн. Когда им сообщили, что сначала проверим, как ноутбук работает, а потом заплатим, мастер начал угрожать. Карту на оплату предлагает Моно, чтобы невозможно было отследить фамилию».

Гость: «Техническая помощь remont 24, код 3381804936. Приходят вдвоем, забирают компьютер, ремонт не делают. Развод за деньги. Дозвониться невозможно, каждый раз звонят со второго номера. На olx одни мошенники».

Антон: «REMONT 24. Львов. Мошенники. 3381804936. Берут вещи и не возвращают, говорят одну цену, потом в 2 раза дороже, хотя поломка та же. За диагностику взяли 300 грн, сказали на следующий день результат, прошло 10 дней, куча звонков и только когда владельца набрал перезвонили и цена выросла в 2 раза. В конечном итоге, офис исчез, уже 1,5 месяца».