Путин и оппозиционер Явлинский обсудили... соглашение о прекращении огня в Украине

Главное: Путин встретился с лидером оппозиционной партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Темой обсуждения была «необходимость соглашения о прекращении огня в Украине».

Детали: В Кремле произошла неожиданная встреча. По сообщениям пресс-службы оппозиционной партии «Яблоко», Путин принял ее лидера, Григория Явлинского.

«Главным предметом обсуждения была тема о необходимости соглашения о прекращении огня в Украине», — говорится в заявлении партии.

В релизе «Яблока» говорится, что необходимо «как можно скорее» начинать переговоры о прекращении огня, и Явлинский (к слову — он уроженец Львова) готов лично в них участвовать.

Это уже породило слухи и комментарии в СМИ о том, что Явлинский может стать посредником в таких переговорах.

Кремль эту встречу не комментировал.

Сторонники другого оппозиционера Навального традиционно обвиняют Явлинского в том, что он действует по согласованию с Кремлем, чтоб оттянуть на себя голоса оппозиции. Явлинский это опровергает и обвиняет Навального в в «популизме, национализме и вождизме».

Справка: Явлинский и его партия в самом начале полномасштабного вторжения в Украину осудили его. А год назад, в ноябре 2022 года, Явлинский опубликовал свои предложения по окончанию войны в Украине. Они включают прекращение огня, обмен пленными всех на всех, создание международной гуманитарной миссии по защите гражданского населения на территориях, которые переходят из рук в руки, расследование военных преступлений, решение вопросов здравоохранения и продовольствия, поиск посредников.