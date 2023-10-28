1С в Украине запретят. Программу используют 80% бизнеса

Главное: В Украине запретят продажу российского программного обеспечения «1С». Его использует 80% бизнеса.

Детали: В Украине хотят запретить продажу российского программного обеспечения «1С», которое использует 80% бизнеса. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде

Запрет касается программ для налогового и бухгалтерского учета, «при создании которого использовался программный код, написанный на языке страны-агрессора». Нарушителям грозит штраф в размере 1000 минимальных заработных плат. За повторное нарушение в течение года — 2000 минимальных зарплат.

Предприятия, которые приобрели «1С» до вступления в силу закона, смогут продолжать использовать ПО, за исключением государственных и коммунальных организаций.