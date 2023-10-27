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Новости > Арестович: Стерненко — мелкая помойная крыса

Арестович: Стерненко — мелкая помойная крыса

Александр Панько
27.10.23 19:18
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Арестович: Стерненко — мелкая помойная крыса

Главное: Алексей Арестович назвал Сергея Стерненко «помойной крысой», которая «которая пизд@т людям в глаза».

Детали: Экс-советник ОП Алексей Арестович назвал экс-главу одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко «помойной крысой».

Все навчалось с того, что Арестович опубликовал видео, где военные благодарят его за поддержку в сборах на мавики.
 
В комментариях Арестовичу написали, что Стерненко упрекнул его в том, что тот не помогает армии. В ответ на это Арестович высказался в адрес Стерненко.
 
«Стерненко — мелкая, еб@нн@я, помойная крыса, которая пизд@т людям в глаза, знает, что пизд@т и продолжает пизд@ть», — написал Арестович.

Тэги: Алексей Арестович, Сергей Стерненко

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