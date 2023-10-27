Арестович: Стерненко — мелкая помойная крыса

Главное: Алексей Арестович назвал Сергея Стерненко «помойной крысой», которая «которая пизд@т людям в глаза».
Детали: Экс-советник ОП Алексей Арестович назвал экс-главу одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко «помойной крысой».
Главное: Алексей Арестович назвал Сергея Стерненко «помойной крысой», которая «которая пизд@т людям в глаза».
Детали: Экс-советник ОП Алексей Арестович назвал экс-главу одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко «помойной крысой».
Путин и оппозиционер Явлинский обсудили... соглашение о прекращении огня в Украине
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Украина получила от Германии еще одну установку IRIS-T
Россия усиленно «промывает мозги» украинским детям на оккупированных территориях, — ЦНС
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