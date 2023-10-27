В Минздраве рассказали, чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы

Главное: Игорь Кузин заявил, что вирус гепатита А довольно быстро передается от человека к человеку. Он назвал основные симптомы.

Детали: Вирус гепатита А чаще всего передается через питьевую воду и загрязненные продукты питания. Также им быстро можно заразиться от другого человека. Об этом заявил замминистр здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

«Он (вирус) довольно быстро передается от человека к человеку. Чаще всего он передается через питьевую воду или через загрязненные продукты. Поэтому чаще всего мы регистрируем вспышки именно водные или во время проведения каких-то массовых мероприятий, например фестивалей», — рассказал Кузин.

Поэтому, по его словам, рекомендуется пить бутылированную воду или, если используется обычная вода, то кипятить ее. Также любые продукты питания должны быть помыты и соблюдать температурный режим приготовления.

Как отметил главный санитарный врач, обычно после инфицирования первый симптом с которым обращаются пациенты — это расстройства стула, пожелтение склер и повышение температуры. Но желтуха является основным из характерных симптомов.

При любых нарушениях, имеющих описанные симптомы, следует обращаться к своему семейному врачу, чтобы пройти дополнительное обследование.

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