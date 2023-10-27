Под Киевом педофил несколько лет насиловал детей своих знакомых

Главное: В Киевской области будут судить педофила, который два года насиловал детей. Мужчина систематически брал детей знакомых для сексуальной эксплуатации за деньги.

Детали: Полиция передала в суд обвинительный акт против 55-летнего педофила из Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.

Сообщается, что мужчина систематически брал детей знакомых для сексуальной эксплуатации за деньги.

«В течение двух лет фигурант развращал и насиловал несовершеннолетнюю девочку, а над несовершеннолетним парнем совершал сексуальное насилие. На момент совершения преступления ей было 13 лет, а ему — 11. Такие „услуги“ своих детей мать, которая каждый раз добровольно передавала их извращенцу, оценивала в 100-200 грн. Кроме того, обвиняемый фиксировал акты развращения, изнасилования и сексуального насилия в отношении детей на мобильный телефон, а порноконтент сохранял для удовлетворения собственных сексуальных потребностей», — говорится в сообщении полиции.

Мужчину обвиняют в торговле людьми, изнасиловании, сексуальном насилии, растлении несовершеннолетних, а также изготовлении и хранении детской порнографии.

Обвинительный акт против матери за развращение своих малолетних детей и торговлю ими для создания порноконтента был передан в суд в мае этого года.

Как сообщают в полиции, женщине грозит до 15 лет тюрьмы, а мужчину могут приговорить и к пожизненному лишению свободы.

Полицейским стало известно об этих преступлениях из заявления неравнодушной гражданки, посещавшей баню в одной компании вместе с фигурантом. Тот приводил на встречи, где все присутствовавшие были обнажены, несовершеннолетних детей, что и показалось заявительнице не только неприемлемым, но и подозрительным, отметили в полиции.

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