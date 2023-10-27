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Новости > Россия усиленно «промывает мозги» украинским детям на оккупированных территориях, — ЦНС

Россия усиленно «промывает мозги» украинским детям на оккупированных территориях, — ЦНС

Александр Панько
27.10.23 15:58
193
Россия усиленно «промывает мозги» украинским детям на оккупированных территориях, — ЦНС

Главное: На оккупированных территориях Россия ужесточила пропаганду среди детей. Россияне планируют провести обязательные для посещения «классные встречи», «твой герой», «спасибо, братья». В рамках пропагандистских мероприятий пройдет встреча школьников с «ветеранами».

Детали: Захватчики продолжают политику геноцида, направленную на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, Россия поставила задачу до конца 2023 г. увеличить количество местных, детских и молодежных учреждений, в том числе военно-патриотических. В частности, ответственными за милитаризацию украинских детей назначили фонд «Защитник отечества».

Россияне планируют провести обязательные для посещения «классные встречи», «твой герой», «спасибо, братья». В рамках пропагандистских мероприятий пройдет встреча школьников с «ветеранами».

Кроме того, в Москве сформировали группу артистов для гастролей, блоггеров для «неформальных» встреч и поставили задачу организовать бесплатные просмотры дешевых пропагандистских фильмов.

В тему: Оккупанты всерьез начали борьбу с «инакомыслием» несовершеннолетних.

Тэги: Россия, дети, пропаганда, оккупанты, новости Украины, война в Украине

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