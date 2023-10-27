Орбан предложил венграм обсудить Украину на национальном уровне

Главное: Виктор Орбан хочет провести национальную консультацию с венграми. В том числе и по вопросу Украины.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с достаточно неожиданным предложением. Он хочет провести национальную консультацию с нардом по ряду вопросов, в том числе и по Украине.

Политик сказал: «На столе большой пакет очень серьезных открытых вопросов. Я уже говорил об Украине, но есть еще миграция и экономическая политика».

Лидер страны добавил: «Пришло время сформировать единство между мнением граждан Венгрии и позицией».

Глава правительства отметил: «Я предлагаю, чтобы мы запустили новую национальную консультацию. Это хорошее средство, там мы задаём серьезные вопросы, сейчас их десять-одиннадцать».

В тему: Орбан вновь одиозно высказался по поводу войны в Украине.