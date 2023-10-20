Во Львове решили отключить отопление

Главное: Власти Львова из-за погоды решили выключить людям отопление. Возобновить теплоснабжение планируют на следующей неделе.

Детали: Во Львове решили отключить централизованное отопление из-за значительного потепления. На выходных ожидается до 20 градусов тепла. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«В соответствии с прогнозом погоды, имеем существенное повышение температуры наружного воздуха. Таким образом, чтобы не было перегревов и нерационального использования газа, подачу отопления с сегодняшнего дня приостанавливаем», — сообщил Орест Тимчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры совета.

По его словам, возобновить теплоснабжение планируют на следующей неделе. Все будет зависеть от температурных показателей.

Официально отопительный сезон во Львове начался с понедельника, 16 октября.

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