Шольц сделал важное заявление по поводу помощи Украине во время войны

Главное: Олаф Шольц поддержал Украину. Призвал продолжать оказывать нашей стране финансовую помощь.

Детали: Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал важное заявление по поводу войны в Украине. Политик призвал страны ЕС продолжать оказывать финансовую поддержку нашей стране.

Было сказано: «У нас здесь четкая позиция: это помощь для Украины, для финансовой стабильности страны, мы должны будем оказывать ее совместно, как европейцы».

Впрочем, он добавил: «Все это не может быть решено с помощью дополнительных средств».

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет стран региона на 66 миллиардов евро, чтобы покрыть возросшие расходы. При этом 55 миллиардов евро должны пойти на финансовую поддержку нашей страны.

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