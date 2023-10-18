В ЕС рассказали, зачем им нужны беженцы из Украины

Главное: В ЕС признали пользу от украинских беженцев. Они помогли улучшить показатели по трудоустройству.

Детали: В ЕС рассказали, зачем им нужны украинские беженцы. Сделал это еврокомиссар по занятости и социальным правам Николя Шмидт, которого цитирует «Радио Свобода».

По его словам, люди, приехавшие из нашей страны с начала войны, помогли улучшить показатели по трудоустройству в регионе.

Уточняется, что в одиннадцати странах центральной и восточной Европы нашли работу более 60% украинцев трудоспособного возраста, зарегистрированных в качестве искателей работы.

Говорится: «Это оказало определенное влияние на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда. У нас нет точного количества всех стран-членов, потому что лишь некоторые из них предоставили нам цифры. Думаем, что около 1,5 миллиона украинцев. И это цифра по состоянию на апрель 2023-го года – подписали контракт, то есть нашли работу».

Чиновник ссылается на данные государственных служб занятости в девятнадцати странах ЕС. По состоянию на октябрь этого года данная цифра выросла до 1,87 миллионов человек.

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