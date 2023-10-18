Энергетики вновь говорят о проблемах: где украинцы сидят без электричества

Главное: Проблемы в украинской энергетике сохраняются. 413 населенных пунктов сидят без электричества.

Детали: Большие проблемы в украинской энергетике сохраняются. О ситуации на среду, 18 октября, сообщает «Укрэнерго».

Информируется, что из-за боевых действий и по другим причинам в нашей стране без электричества остаются 413 населенных пунктов.

Уточняется, что из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской областях.

Отмечается, что в Днепропетровской области к утру энергопитания потребителей возобновили. В других областях аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Говорится, что накануне, во вторник, 17 октября, среднесуточная температура была на 1,8 градуса ниже, чем 16 октября – 6,2 градуса против 8 градусов, из-за чего в Украине второй день кряду потребление электроэнергии.

Известно, что суточный максимум потребления вчера был зафиксирован между 19-00 и 20-00. Показатель максимума накануне был на 2,9% выше суточного максимума понедельника.

Впрочем, украинцев заверяют, что электроэнергии, производимой электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей.

Подчеркивается, что «Укрэнерго» не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов.

Сказано: «Лимиты потребления не вводились. Если у вас отсутствует электроэнергия - причины смотрите в личном кабинете потребителя или на сайте вашего облэнерго».

Добавим, что сегодня импорт электроэнергии осуществляется из Молдовы: общий объем 195 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 63 МВт.

Кроме этого экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) с общим объемом 4131 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.

В тему: В Украине резко выросло потребление электроэнергии.