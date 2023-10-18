Стало известно, сколько ракет ATACMS США передали Украине

Главное: The New York Times утверждает, что Киев получил от Вашингтона около 20 американских ракет ATACMS.

Детали: Соединенные Штаты Америки отправили Украине около 20 ракет ATACMS. Одно из условий предоставления — неиспользование их для атак на территорию России. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на западных чиновников.

«После многочисленных сообщений о том, что было принято решение о поставках оружия, его доставка осуществлялась в тайне из-за опасений, что оно может быть атаковано Россией при ввозе в страну. Кроме того, Украина хотела попытаться застать россиян врасплох», — говорится в сообщении.

Украина во вторник, 18 октября, применила ракеты ATACMS, чтобы нанести удар по двум авиабазам на оккупированной территории. Эти ракеты представляют собой кассетные боеприпасы, разбрасывающие 950 маленьких бомб, способных нанести ущерб на большой территории. Оружие такого типа запрещено международным соглашением, однако среди подписантов нет ни США, ни Украины, ни России.

«Сейчас непонятно, насколько эта ракетная система изменит ситуацию на поле боя... Версия ракеты, направленная Соединенными Штатами, последняя большая система, которую Украина хотела получить от США, имеет ограниченный радиус действия. В то же время официальные лица заявили, что его достаточно, чтобы достичь почти всех основных баз, которые Россия использовала для воздушной поддержки и снабжения своих войск в Украине», — говорится в сообщении.

СМИ утверждает, что одним из условий поставки этих ракет является то, что ATACMS «нельзя использовать для нападения на российскую территорию».

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