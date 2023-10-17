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Новости > ЕП одобрил создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро

ЕП одобрил создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро

Агата Кловская
17.10.23 16:57
178
ЕП одобрил создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро

Главное: Европарламент принял решение о 50 млрд евро для Украины. Переговоры по поводу фонда со странами-членами Евросоюза могут начаться, как только Совет ЕС согласует общую позицию.

Детали: Европейский парламент поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро на следующие четыре года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕП во вторник, 17 октября.

За соответствующее предложение проголосовали 512 евродепутатов, еще 45 проголосовали «против» и 63 воздержались.

Указано, что переговоры по поводу фонда со странами-членами Евросоюза могут начаться, как только Совет ЕС согласует общую позицию.

Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, в который закладываются 50 млрд евро на 2024-2027 годы в виде грантов и ссуд на поддержку отстройки, восстановления и модернизации Украины. Именно такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года.

Одно из главных требований евродепутатов — использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также это предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений использования европейских средств в Украине. Среди прочего депутаты подчеркнули, что финансирование не должны получать компании с олигархическим влиянием.

В ходе рассмотрения в комитетах в проект были внесены некоторые изменения для большей прозрачности. В частности, это предполагает создание отдельного сайта о средствах, выделенных Украине на конкретные цели, и шагах, которые со своей стороны предприняла Украина, чтобы получить помощь. Евродепутаты хотят, чтобы взносы третьих стран и международных учреждений также публиковались.

В тему: Евросоюз рассматривает разные предложения о выделении на финансирование Украины 50 млрд евро и еще 20 млрд евро на ВСУ.

Тэги: Украина, общество, экономика, Европарламент, помощь, война в Украине, фонд помощи Украине

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