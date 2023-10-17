Обладатель Золотого мяча Карим Бензема может сильно получить по шапке за поддержку Палестины

Главное: Футболист саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема может сильно пострадать за свои слова в поддержку Палестины.

Детали: Обладатель Золотого мяча Карим Бензема стал получать первую негативную реакцию в свой адрес за слова о войне в Израиле. Напомним, ранее он поддержал Палестину в конфликте.

Такая позиция очень не понравилась депутату в Европарламенте от Франции Надин Морано. Как сообщает издание Get French Football, политик очень жестко высказалась в отношении экс-футболиста сборной.

«Написав эти слова, он стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что у ХАМАС есть стратегия физического уничтожения Израиля, а также хочет уничтожить Израиль через международное общественное мнение», — сказала Морано.

В тему: Лучшим футболистом Лиги чемпионов 2022 года стал Карим Бензема.

В том же году он стал обладателем Золотого мяча.