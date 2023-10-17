В ССО рассказали о впечатляющих результатах операций в Бердянске и Луганске

Главное: На аэродромах в Луганске и Бердянске были уничтожены 9 вражеских вертолетов, система ПВО и склад боеприпасов. Таковы итоги ночной «бавовны» в тылу у оккупантов.

Детали: В результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое. Об этом сообщают Силы специальных операций.

Сообщается, что Силы специальных операций получили данные об использовании россиянами аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывании на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

Указанные данные проверили и получили подтверждение. Координаты и необходимые данные были переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате бойцы нанесли огневой удар в ночь с 16 на 17 октября, и захватчики понесли значительные потери.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

— девять вертолетов разных модификаций;

— специальная техника, которая находилась на аэродромах;

— пусковая установка ПВО;

— склад боеприпасов;

— повреждены взлетные полосы аэродромов.

Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4:00. Детонация в Луганске продолжалась до 11:00.

Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов.

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